Rapina a Napoli | fuga nei cunicoli banditi senza volto

Una rapina si è verificata questa mattina nei pressi di un istituto di credito nel quartiere Arenella. Dopo aver preso il bottino, i malviventi sono riusciti a dileguarsi attraverso i cunicoli sotterranei presenti nell’area, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare la fuga e avviare le ricerche. I banditi non sono stati ancora identificati e si sono dileguati prima dell’arrivo degli agenti.

Colpo in banca all’Arenella: banda in fuga nei cunicoli sotterranei dopo l’irruzione delle forze dell’ordine. La dinamica del colpo e la fuga sotterranea. La rapina a Napoli del 16 aprile 2026 si trasforma in un caso complesso e ancora aperto. Un gruppo di rapinatori, entrato in azione in una filiale bancaria di Credìt Agricòle nel quartiere Arenella, riesce a portare a termine il colpo e a fuggire senza lasciare tracce immediate, sfruttando un sistema sotterraneo preparato con precisione. I rapinatori pianificano l’azione nei minimi dettagli. Secondo le informazioni diffuse da fonti ufficiali e testate nazionali, il gruppo pratica un foro nel pavimento della banca e accede ai locali dall’interno, evitando ingressi visibili dall’esterno.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rapina a Napoli: fuga nei cunicoli, banditi senza volto Rapinatori mascherati: 1 colpi in meno di 40 giorni Notizie correlate Napoli, la rapina in banca: blitz, ostaggi e la fuga nei cunicoliRapinatori armati svuotano le cassette di sicurezza e spariscono nei sotterranei di Napoli. Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fugaÈ caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei; Rapinata una banca a Napoli, dal buco nel pavimento alla fuga nelle fogne con il bottino del caveau: liberati gli ostaggi, ma i clienti protestano; Napoli, rapina in banca: 25 persone in ostaggio, poi la fuga dei banditi mascherati da attori nella rete fogn…. Rapina in banca a Napoli, chi sono i ladri in fuga: «Tutti napoletani, gentili». L'incubo degli ostaggi e la rabbia dei correntistiUn colpo da manuale, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante nel cuore del quartiere Arenella. La filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro ... leggo.it Napoli, rapina da film al Vomero: ostaggi in banca e fuga nelle fogne (VIDEO)Momenti di altissima tensione nel cuore del Vomero, a Napoli, dove il 16 aprile una banda armata ha messo a segno quello che è già stato ribattezzato come il colpo dell’anno. Un assalto in pieno stile ... giornalelavoce.it «Dai dati che noi abbiamo avuto dalla Abc (municipalizzata del Comune di Napoli, ndr) che è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, è stata veramente una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavor facebook Rapina a Napoli, il momento dell'irruzione dei Gis dei Carabinieri x.com