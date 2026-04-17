Napoli la rapina in banca | blitz ostaggi e la fuga nei cunicoli

A Napoli, una rapina in banca ha portato a un blitz con alcuni ostaggi e una fuga attraverso i cunicoli sotterranei. I rapinatori armati sono entrati nella struttura svuotando le cassette di sicurezza prima di dileguarsi. All’arrivo delle forze dell’ordine, la banca si trovava già vuota e deserta. È atteso l’intervento del Gruppo di Intervento Speciale (GIS) per ulteriori accertamenti.

Rapinatori armati svuotano le cassette di sicurezza e spariscono nei sotterranei di Napoli. Atteso il Gis, ma all’irruzione la banca era già deserta Una scena che sembra uscita da un film d’azione quella accaduta ieri nel quartiere Arenella di Napoli, dove un commando armato harapinato una filiale della Credit Agricole, prendendo in ostaggio clienti e dipendenti e svuotando decine di cassette di sicurezza. Quando, dopo oltre quattro ore di tensione, gli agenti fanno irruzione nella struttura, non trovano più nessuno. Infatti, i rapinatori si sono dileguati attraverso i cunicoli fognari collegati ai percorsi sotterranei della città. Secondo quanto ricostruito anche da Il Giornale, il piano sarebbe stato studiato nei minimi dettagli.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, la rapina in banca: blitz, ostaggi e la fuga nei cunicoli Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armati Notizie correlate Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterraneiUna giornata di paura prima e suspence poi a Napoli per una rapina in una banca in Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fugaÈ caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga. Rapina a Napoli, ultime notizie: continuano le ricerche dei rapinatori, bottino non ancora stimatoIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli, chi sono i ladri in fuga: «Tutti napoletani, gentili». L'incubo degli ostaggi e la rabbia dei correntistiUn colpo da manuale, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante nel cuore del quartiere Arenella. La filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro ... leggo.it NAPOLI - Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Poco prima un 33enne napoletano già noto alle forze dell’ordine si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola. La vittima era rimasta ferita al br facebook