L' ansia dei clienti per le cassette di sicurezza rubate file per entrare in banca mentre i tecnici Abc si calano nel sottosuolo

La tensione rimane palpabile davanti alla filiale del Credit Agricole in Piazza Medaglie d'Oro, dopo la rapina avvenuta ieri. I clienti sono preoccupati per le cassette di sicurezza rubate, mentre i tecnici di una ditta esterna stanno lavorando nel sottosuolo per accedere ai sistemi della banca. La scena si svolge in un clima di attesa e agitazione, con le forze dell'ordine sul posto per gestire la situazione.

Ancora alta la tensione all'esterno della filiale del Credit Agricole in Piazza Medaglie d'Oro, dove ieri si consumata una rapina "da film". Alcuni tecnici dell'ABC si sono calati in uno dei tombini adiacenti alla banca per cercare di capire il percorso compiuto dai rapinatori. I proprietari.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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