Ranking UEFA Italia fuori dai giochi per il quinto posto Champions | sfida aperta tra Spagna e Germania

Dopo l'eliminazione di Bologna e Fiorentina, le squadre italiane non partecipano più alle competizioni europee di quest'anno. Di conseguenza, l’Italia non può più puntare al quinto posto nel ranking UEFA, che garantisce un posto diretto in Champions League. La sfida tra Spagna e Germania per mantenere quella posizione continua, mentre l’Inghilterra ha già assicurato il suo slot. La corsa si decide nelle prossime partite europee.

Con l'eliminazione di Bologna e Fiorentina si è chiusa l'avventura europea delle squadre italiane. Sfuma il quinto posto in Champions League per il prossimo anno: Inghilterra già certa, sfida aperta tra Spagna e Germania.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ranking UEFA per il quinto posto Champions: Spagna saldamente seconda, Italia ormai quasi fuori dalla corsaMercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri… Calciomercato Lazio: il futuro di... Ranking UEFA, lotta per il quinto posto in Champions: l’Italia resta quintaTerminata la League Phase di Champions League, una squadra italiana sulle quattro totali è stata eliminata: il Napoli di Antonio Conte dice... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ranking UEFA stagionale – Italia fuori dalla corsa al secondo posto; Italia, dal flop Mondiali al ranking UEFA in picchiata: disastro totale dopo i ko di Bologna e Fiorentina; Ranking UEFA, Italia scivola giù: la Germania allunga; Italia sempre peggio, il ranking Uefa aggiornato dopo i ko di Bologna e Fiorentina. Ranking UEFA, Italia fuori dai giochi per il quinto posto Champions: sfida aperta tra Spagna e GermaniaCon l’eliminazione di Bologna e Fiorentina si è chiusa l’avventura europea delle squadre italiane. Sfuma il quinto posto in Champions League per il prossimo anno: Inghilterra già certa, sfida aperta ... fanpage.it Disastro Italia: Seria A fuori da tutto. Addio sogno quinta squadra in ChampionsDisastro europeo, non solo in Champions, per l’Italia: eliminate anche Bologna e Fiorentina. Addio ai punti preziosi per il ranking: l’anno prossimo solo sette club nelle coppe. Senza più rappresentan ... lazionews.eu Ranking UEFA, lotta per un posto in più in @ChampionsLeague: Italia in quinta posizione x.com L’effetto addio Inzaghi inizia a farsi sentire. L’Inter scende al quarto posto nel ranking UEFA e chiuderà la stagione al quinto. facebook