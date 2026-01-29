Ranking UEFA lotta per il quinto posto in Champions | l’Italia resta quinta

Dopo la fine della fase a gironi di Champions League, l’Italia si mantiene al quinto posto nel ranking UEFA. Solo una squadra italiana su quattro è uscita dalla competizione, mentre le altre continuano a lottare per trovare spazio e punti utili. La situazione pesa sul posizionamento del nostro paese nel ranking europeo, che potrebbe subire variazioni nelle prossime settimane.

Terminata la League Phase di Champions League, una squadra italiana sulle quattro totali è stata eliminata: il Napoli di Antonio Conte dice ufficialmente addio alla Champions League. La sua eliminazione, però, reca un grave danno al Ranking UEFA e al coefficiente dell’Italia, che sta lottando per un possibile quinto posto in Champions per la prossima stagione. In attesa della serata finale di Europa League, che terrà occupate la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano che darà un ulteriore scossa al Ranking, la classifica attuale della Serie A vede almeno cinque squadre in lotta per soli tre posti (quattro in caso di un possibile posto extra) per la Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Con l'avvicinarsi delle fasi decisive delle competizioni UEFA, il posizionamento dell'Italia nel ranking stagionale assume grande importanza.

L’Italia rischia di perdere il suo quinto posto nel ranking UEFA.

