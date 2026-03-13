La lotta per il quinto posto in Champions League si concentra tra le squadre di Spagna e Italia, con la prima che mantiene una posizione stabile e la seconda che rischia di perdere le ultime possibilità di qualificazione. La classifica UEFA mostra una distanza crescente tra le due nazioni, mentre le squadre italiane cercano di recuperare terreno. La corsa si fa più serrata con poche giornate ancora da disputare.

Mercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri. Calciomercato Lazio: il futuro di Gila resta un rebus. In estate potrebbe verificarsi questo scenario, novità importanti Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, ultimissime Milan, Fofana non ha dubbi: «Scudetto? Siamo il Milan e questo basta per crederci! Ho pensato di ritirarmi a 18 anni, vi racconto.» Genoa, De Rossi: «Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi. Norton-Cuffy sta bene. Credo che si possa considerare arruolabile. Baldanzi.» Manchester City resta un enigma: oltre 800 milioni dal mercato ma (ancora) divario in Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ranking UEFA per il quinto posto Champions: Spagna saldamente seconda, Italia ormai quasi fuori dalla corsa

Articoli correlati

Ranking UEFA, lotta per il quinto posto in Champions: l’Italia resta quintaTerminata la League Phase di Champions League, una squadra italiana sulle quattro totali è stata eliminata: il Napoli di Antonio Conte dice...

Leggi anche: Ranking Uefa, corsa al 5° posto in Champions ormai compromessa per le italiane? La classifica aggiornata dopo il KO dell’Atalanta

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE DOPO 7 GIORNATE #calcio #football #championsleague #classifica #perte

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ranking UEFA

Temi più discussi: Atalanta suonata dal Bayern: la lotta per il 5° posto in Champions si complica; Ranking Uefa, ora per l’Italia la quinta squadra in Champions League è un miraggio: scenari e classifica; Finali di Champions League: record e statistiche; Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla Germania.

Ranking UEFA stagionale per nazioni, Italia quarta: poche chances per il quinto posto ChampionsL'Italia perde terreno nei confronti della Spagna nel ranking UEFA stagionale per nazioni, quello che, per intenderci, assegna 1 posto in più in Champions League alle prime 2 ... tuttojuve.com

Bye Bye posto extra in Champions: le speranze di scalare la classifica del ranking Uefa sono ridotte al minimoBye Bye posto extra in Champions: le speranze di scalare la classifica del ranking Uefa sono ridotte al minimo ... ilnapolista.it

Ranking Uefa, l’ #Italia rimane aggrappata per la corsa al quinto posto Champions x.com

Bye Bye posto extra in #Champions: le speranze di scalare la classifica del ranking #Uefa sono ridotte al minimo Il Messaggero: "Ora le squadre italiane in Europa sono 4 sulle 7 iniziali; tra una settimana i club che andranno avanti saranno solamente due, un - facebook.com facebook