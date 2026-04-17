Randonée reale borbonica 2026 presentati i 5 percorsi sulle tracce di Vanvitelli

Nella suggestiva Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta è stata presentata ufficialmente la nona edizione della Randonnée Reale Borbonica, prevista per domenica 17 maggio 2026. Durante l’evento sono stati illustrati i cinque percorsi che si svolgeranno seguendo le tracce di Vanvitelli, coinvolgendo appassionati di ciclismo e appassionati di storia. La manifestazione si svolgerà sulla base di questi itinerari, che attraversano diverse località della regione.

Presentata nella suggestiva Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta, torna ufficialmente la Randonnée Reale Borbonica, giunta alla sua nona edizione, in programma domenica 17 maggio 2026.Un evento che va ben oltre il ciclismo: un progetto culturale e territoriale che intreccia paesaggio.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Dottorato industriale, a Benevento il focus di Confindustria e Vanvitelli sulle opportunità per le impreseTempo di lettura: 3 minutiIl dottorato industriale come leva concreta per portare innovazione dentro le aziende e rafforzare il legame tra mondo... La seconda prova dell’esame di maturità 2026: novità sulle discipline e cambiamenti nelle tracce ufficialiIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto, in via ufficiale, le materie della seconda prova dell’Esame di Stato 2026, che segna un punto... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Alla Reggia la presentazione della IX edizione della Randonnee Reale; Casagiove (CE). 'Il bambino di Nagasaki': mercoledì al 'Quartiere borbonico' la presentazione del libro. Randonée reale borbonica 2026, presentati i 5 percorsi sulle tracce di VanvitelliPresentata nella suggestiva Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta, torna ufficialmente la Randonnée Reale Borbonica, giunta alla sua nona edizione, in programma domenica 17 maggio 2026. Un even ... casertanews.it Randonnée Reale Borbonica, il 17 maggio si pedala sulle tracce di VanvitelliScopri tutti i dettagli riguardo Randonnée Reale Borbonica, il 17 maggio si pedala sulle tracce di Vanvitelli . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Tabaccheria Reale facebook