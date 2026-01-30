La seconda prova dell’esame di maturità 2026 | novità sulle discipline e cambiamenti nelle tracce ufficiali

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie della seconda prova dell’Esame di Stato 2026. Le novità sono molte rispetto agli anni passati e cambiano anche le tracce ufficiali. Gli studenti devono prepararsi a un esame più articolato e diverso dal solito.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto, in via ufficiale, le materie della seconda prova dell’Esame di Stato 2026, che segna un punto di svolta rispetto alle tradizioni consolidate negli ultimi anni. Il via libera è arrivato a gennaio, con un aggiornamento che coinvolge più di mezzo milione di studenti italiani che si preparano a concludere il percorso liceale o tecnico. La prova scritta, che si svolgerà il 19 giugno, sarà differenziata in base al percorso di studi: per i licei classici, la disciplina sarà il latino; per quelli scientifici, la matematica; per i linguistici, la prima lingua straniera; mentre per il liceo delle Scienze Umane, con l’indirizzo economico-sociale, la prova riguarderà scienze umane, con particolare attenzione a diritto ed economia politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La seconda prova dell’esame di maturità 2026: novità sulle discipline e cambiamenti nelle tracce ufficiali Approfondimenti su Esame Maturità 2026 Materie esame Maturità 2026, dalla seconda prova alle 4 discipline dell'orale: l'elenco dai licei ai tecnici Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le materie che gli studenti affronteranno ai prossimi esami di maturità nel 2026. Maturità 2026, cambia il volto dell’esame di Stato. Ecco tutte le novità sulla seconda prova scritta e sul colloquio orale Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione cambia volto all’esame di Stato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Esame Maturità 2026 Argomenti discussi: Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie; Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia; Maturità, in arrivo il decreto con le materie d’esame per orale e seconda prova scritta. Cosa cambia da quest’anno. Maturità 2026, tutte le materie della seconda prova e del colloquio oraleLatino per il liceo classico, matematica per scientifico, tutte le materie selezionate per la seconda prova della matrità 2026 ... wired.it Esame di Maturità 2026, le materie della seconda prova: le novità di quest’annoIl Ministero annuncia le materie della maturità 2026 e rivoluziona l’orale: focus su competenze, curriculum, condotta e date ufficiali. quifinanza.it Maturità 2026, ecco le materie ufficiali: cosa esce alla seconda prova e all’orale facebook Maturità 2026: le materie della seconda prova, indirizzo per indirizzo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.