Non c’è due senza tre | Valerio Scettri pronto a difendere il titolo nella Coppa Rally ACI Sport 2026

Valerio Scettri si appresta a partecipare alla Coppa Rally ACI Sport 2026, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nella quinta zona nell’anno precedente. Dopo aver vinto la competizione, il pilota si prepara a tornare in gara, confermando la sua presenza nella prossima stagione. La partecipazione di Scettri rappresenta una delle tappe più attese del campionato, con l’intento di confermarsi ancora una volta tra i protagonisti.

Non c’è due senza tre e, nell’intento di rispettare il rinomato detto, Valerio Scettri si prepara ad estrarre le unghie, anche nel 2026, per difendere nuovamente il titolo conquistato lo scorso anno nella Coppa Rally ACI Sport di quinta zona. Vincitore nel 2024, con l’aggiunta del successo nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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