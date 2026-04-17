Rally dell’Elba | 95 piloti e 334 km di sfida tra storia e velocità

Il Rally dell’Elba si avvicina alla sua 59esima edizione, prevista per il 17 e 18 aprile. Alla gara parteciperanno 95 piloti che si sfideranno lungo un percorso di 334 chilometri. La competizione si svolge sull’isola, coinvolgendo diverse zone per le prove speciali. L’evento è uno dei più antichi nel panorama rally italiano e richiama appassionati e concorrenti da varie regioni.

Il Rally dell’Isola d’Elba si prepara ad accogliere la sua 59esima edizione, con i motori pronti a scaldarsi tra il 17 e il 18 aprile. La competizione vedrà impegnati 95 equipaggi che si sfideranno su un percorso totale di 334 chilometri, articolato attraverso 9 diverse prove cronometrate. Il via ufficiale è fissato per venerdì alle 16:30 a Porto Azzurro, mentre la sfida si concluderà il sabato pomeriggio a Portoferraio intorno alle 16:00. L’intreccio tra esperienza storica e nuove generazioni sul tracciato elbano. Il roster dei partecipanti riflette una stratificazione di competenze che attraversa diverse epoche del locale. Tra i nomi che...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally dell’Elba: 95 piloti e 334 km di sfida tra storia e velocità Notizie correlate Elba: Riscopri l’isola con la Via dell’Essenza, 67 km di trekking tra profumi, storia e mobilità sostenibile.L'Isola d'Elba si prepara ad accogliere escursionisti con il ritorno delle escursioni guidate lungo la Via dell'Essenza, un percorso di 67 chilometri... Rally Prealpi Orobiche: 277 km di pura sfida tra Bergamo e SelvinoIl Rally Prealpi Orobiche taglia il traguardo della sua quarantesima edizione tra sabato 11 e domenica 12 aprile, portando l’azione motoristica nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al Rally Elba inizia l’avventura 2026 di Giordano e Siragusa; Rally dell'Elba, tutto pronto per la 59esima edizione: anche il livornese Galleni tra i piloti in gara; La pilota cuneese Serena Manca al 59°Rallye Elba. Rally, la stagione di Gianluca Tosi parte dall’Isola d’ElbaREGGIO EMILIA – La stagione di Gianluca Tosi scatta questo fine settimana dal Rally dell’Isola d’Elba, uno degli appuntamenti più affascinanti del panorama rallistico italiano. Il pilota di Carpineti ... reggionline.com Rally dell'Elba, tutto pronto per la 59esima edizione: anche il livornese Galleni tra i piloti in garaTutto pronto per la 59esima edizione del Rally dell’isola d’Elba in programma il 17 e 18 aprile. Tra i 95 equipaggi iscritti c'è anche Giovanni Galleni, affiancato dal giovane ventenne Alessandro Scar ... livornotoday.it sideways @benjaminkorhola #rally #motorsport #racing #tantaroba #rallydreamer - facebook.com facebook