Elba | Riscopri l’isola con la Via dell’Essenza 67 km di trekking tra profumi storia e mobilità sostenibile

L’Isola d’Elba riporta in vita i suoi sentieri con la ripresa della Via dell’Essenza, un percorso di 67 km che unisce natura, memoria e mobilità sostenibile. La riapertura di questa antica via si deve a un progetto locale che vuole valorizzare il patrimonio storico e ambientale dell’isola, coinvolgendo anche le comunità del territorio. Durante il trekking, i visitatori possono immergersi in aromi intensi e scoprire luoghi legati a eventi storici, pedalando o camminando tra paesaggi autentici e ricchi di fascino.

L'iniziativa, in programma da febbraio a ottobre 2026, è promossa dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano e dalla Fondazione Acqua dell'Elba e mira a offrire un'alternativa sostenibile al turismo di massa.