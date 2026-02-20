radiologia interventistica pisa fa scuola in tutta italia

Il fatto che Pisa ospiti il Campus di Radiologia interventistica deriva dalla sua lunga tradizione nel settore e dall’organizzazione di un evento che attira giovani medici da tutto il paese. Dal 23 al 25 febbraio, 60 specializzandi provenienti da 35 scuole di tutta Italia si riuniranno all’Aoup, che è scelta come sede fissa per questa iniziativa ormai alla sua ventunesima edizione. L’evento, patrocinato dalla SIRM, offre ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su tecniche avanzate di interventistica radiologica. Pisa continua a essere un punto di riferimento nazionale in questo campo.

Dal 23 al 25 febbraio arriveranno a Pisa 60 giovani medici provenienti da tutt’Italia, in rappresentanza di 35 scuole di specializzazione in Radiologia, per il Campus di Radiologia interventistica che sotto il patrocinio SIRM-Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, viene organizzato da 21 anni in Aoup, prescelta quale sede permanente per un appuntamento di alta formazione giunto alla XXI edizione. L’Unità operativa di Radiologia interventistica dell’Aoup diretta da Roberto Cioni, che guida anche il Dipartimento di Medicina Radiologica, Nucleare e di Laboratorio, è infatti centro di riferimento nazionale e internazionale per le tecniche di chirurgia mini-invasiva guidata dall’imaging. 🔗 Leggi su Lanazione.it

