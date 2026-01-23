Radio 24 | Bentivoglio Bindi Carone Gaggi e Gullo ospiti ad Amici e nemici
Il 24 gennaio, dalle 8.30 alle 10, Radio 24 ospita nuovamente «Amici e nemici», condotto da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Tra gli ospiti della puntata figurano Bentivoglio, Bindi, Carone, Gaggi e Gullo, che approfondiranno temi di attualità e opinioni diverse. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e analisi, offrendo una panoramica equilibrata sulle questioni più dibattute del momento.
Sabato 24 gennaio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno Fabrizio Bentivoglio (attore di cinema e teatro, oltre che regista e sceneggiatore), Rosy Bindi (ex deputata; è stata Vicepresidente della Camera dei deputati oltre che ministra della Sanità e ministra delle Politiche per la Famiglia; ex Presidente del PD e oggi nel direttivo del comitato Società Civile per il No), Martina Carone (tra le altre cose direttrice della comunicazione di QuorumYoutrend e docente di Analisi dei media all’Università di Padova), Massimo Gaggi (editorialista e inviato negli Stati Uniti del Corriere della Sera), Riccardo Gullo (sindaco di Lipari). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
