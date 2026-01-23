Radio 24 | Bentivoglio Bindi Carone Gaggi e Gullo ospiti ad Amici e nemici

Il 24 gennaio, dalle 8.30 alle 10, Radio 24 ospita nuovamente «Amici e nemici», condotto da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Tra gli ospiti della puntata figurano Bentivoglio, Bindi, Carone, Gaggi e Gullo, che approfondiranno temi di attualità e opinioni diverse. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e analisi, offrendo una panoramica equilibrata sulle questioni più dibattute del momento.

