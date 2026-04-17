Campo Largo condivisa la candidatura di Nello Pizza

Nel pomeriggio di ieri si è svolto presso la sede del Partito Democratico di Avellino un incontro del campo largo per discutere della candidatura di Nello Pizza. L'incontro ha avuto come obiettivo la definizione del quadro politico in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Durante la riunione sono stati affrontati vari aspetti legati alle liste e alle alleanze per le prossime consultazioni.

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al termine del confronto, c’è stata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, riunione del Campo largo: condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco della cittàSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del... Pizza accetta la candidatura, appello all’unità del campo largoTempo di lettura: 2 minuti Pd All’indomani della decisione della Direzione provinciale Pd di investire l’avvocato Nello Pizza della candidatura a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Campo largo senza sintesi: la paralisi del Pd di Avellino tra veti incrociati e nomi bruciati; Campo largo salvo a San Giovanni Rotondo: riparte nel segno dell'unità, ma cambia nome e sceglie Fini; Manetti lancia la lista: Sarà un successo bis. Forti nel campo largo; Roma Capitale in Parlamento (alla prova di Lega e campo largo). Incontro del Campo Largo, condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco di AvellinoSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle l ... tusinatinitaly.it Campo largo, condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco di AvellinoSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle l ... irpinianews.it Centrosinistra. Alaia: il campo largo si deve fare #centrosinistra #pd #avellino #politica #campolargo #telenostra facebook Sarebbe interessante sapere chi sono quelli del “campo largo”. Io un sospetto l’avrei. x.com