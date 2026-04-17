Campo Largo condivisa la candidatura di Nello Pizza

Da avellinotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri si è svolto presso la sede del Partito Democratico di Avellino un incontro del campo largo per discutere della candidatura di Nello Pizza. L'incontro ha avuto come obiettivo la definizione del quadro politico in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Durante la riunione sono stati affrontati vari aspetti legati alle liste e alle alleanze per le prossime consultazioni.

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al termine del confronto, c’è stata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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