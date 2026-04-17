La scuderia Racing Bulls ha annunciato un piano di sviluppo che prevede interventi significativi sulle vetture durante le prossime tappe del campionato. La squadra intende approfittare della pausa tecnica di aprile per apportare aggiornamenti sia a Miami che a Montreal, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni nelle successive gare. La strategia si concentra su un programma di sviluppo intensivo che coinvolgerà i team tecnici e i piloti.

La scuderia Racing Bulls prepara un piano di sviluppo intensivo per le prossime tappe del campionato, con l’obiettivo di sfruttare la pausa tecnica di aprile per introdurre aggiornamenti significativi a Miami e Montreal. La strategia mira a recuperare il terreno perduto dopo la cancellazione dei Gran Premi in Medio Oriente, puntando su una sequenza di modifiche tecniche che permetterà al team di consolidare la propria posizione nella lotta per la metà classifica. Il calendario della Formula 1 ha imposto una deviazione rispetto ai piani originali del team italiano. Inizialmente, la squadra aveva programmato di presentare i primi nuovi componenti durante il fine settimana in Bahrain, ma le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno portato all’annullamento di quella tappa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Racing Bulls: piano d’attacco tra Miami e Montreal per risalire

Notizie correlate

Lawson brilla, Lindblad sfortunato: Racing Bulls tra sorrisi e rimpianti a SuzukaIl Gran premio del Giappone, terza prova del mondiale di F1, si chiude con un bilancio agrodolce per la Racing Bulls.

Leggi anche: Tra fotovoltaico e biometano: il nuovo impianto di Racing Bulls porta la sostenibilità nel motorsport

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: F1 | Racing Bulls, la pausa ha creato uno scenario atipico: grosse novità sia a Miami che a Montreal; Racing Bulls, Miami e Montreal per cambiare passo: Ora ci serve più carico; F1 | Regolamento motori, possibili modifiche in tre o più fasi fino a Barcellona: il piano; Violenta botta fra auto e moto, giovanissimo centauro 'vola' sull'asfalto: trasportato in elicottero all'ospedale.

F1 | Racing Bulls, la pausa ha creato uno scenario atipico: grosse novità sia a Miami che a MontrealLa sosta forzata ha avuto dei riflessi anche sugli aggiornamenti dei team. Racing Bulls porterà due pacchetti distinti in due gare consecutive: un aggiornamento corposo, inizialmente previsto per il B ... msn.com

Racing Bulls: la Minardi non c’è più ma la F1 ha ancora cuore romagnoloPassata vent'anni fa al colosso multinazionale Red Bull, quella che fu la storica casa automobilistica Minardi ha mantenuto le sue radici romagnole. La fabbrica principale è ancora lì a Faenza anche ... bologna.repubblica.it

[#F1] La sosta forzata ha avuto dei riflessi anche sugli aggiornamenti dei team. Racing Bulls porterà due pacchetti distinti in due gare consecutive: un aggiornamento corposo, inizialmente previsto per il Bahrain, arriverà a Miami e uno successivo a Montreal. I - facebook.com facebook

#F1 | Racing Bulls, la pausa ha creato uno scenario atipico: grosse novità sia a Miami che a Montreal x.com