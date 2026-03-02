Antonio Luca Iorio presenta il suo ultimo libro, un racconto ambientato nel XIX secolo che combina atmosfere intense e dettagli storici. La narrazione si sviluppa attraverso un affresco complesso e stratificato, in cui elementi di tensione psicologica si intrecciano con fatti e ambientazioni dell’epoca. Il testo si concentra sulla creazione di un quadro ricco di sfumature, senza lasciar spazio a interpretazioni o approfondimenti.

Antonio Luca Iorio costruisce un affresco cupo e stratificato, un racconto che affonda le radici nel XIX secolo e si nutre di atmosfere dense, sospese tra realtà storica e tensione psicologica. Antonio Luca Iorio non scrive soltanto una storia: Antonio Luca Iorio disegna un ambiente, scolpisce un tempo, restituisce al lettore l’odore del catrame e del ferro, il suono lontano delle sirene e il battito inquieto di una città marittima che nasconde più di quanto mostri. Il titolo stesso, Due piardi nel porto, suggerisce un enigma. Antonio Luca Iorio gioca con l’ambiguità della parola “piardi”, lasciando che il lettore si interroghi: sono uomini? Sono soprannomi? Sono simboli? Antonio Luca Iorio costruisce l’intera narrazione attorno a questa doppia presenza, due figure che emergono nella nebbia e sembrano legate da un destino comune. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Antonio Luca Iorio a Pescara: il racconto universale del vinoL’arrivo a Pescara e il senso profondo del vino La vite cresce dove il terreno lo consente, dove l’uomo ha imparato ad ascoltare la terra.

Leggi anche: Antonio Luca Iorio “LO SCANDALO DEL VINO” è solo una barzelletta raccontata da un artista