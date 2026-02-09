Palermo racconto della città in 100 opere | alle Officine Bellotti la presentazione del libro di Troisi
Questa mattina alle Officine Bellotti è stato presentato il libro di Sergio Troisi, “Palermo, racconto di una città in cento opere”. L’autore ripercorre la storia della città attraverso cento immagini e opere, cercando di rispondere a domande sulla sua identità e i tanti volti che ha mostrato nel corso dei secoli. La sala si è riempita di curiosi e appassionati, tutti interessati a scoprire un’altra faccia di Palermo.
Esiste una identità di Palermo? Quanti volti ha mostrato e mostra nella sua storia millenaria? A queste domande cerca di rispondere “Palermo, racconto di una città in cento opere” di Sergio Troisi. Il volume, edito da Kalòs, sarà presentato venerdì prossimo, 13 febbraio, alle 17,30, alle officine.🔗 Leggi su Palermotoday.it
