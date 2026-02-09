Palermo racconto della città in 100 opere | alle Officine Bellotti la presentazione del libro di Troisi

Questa mattina alle Officine Bellotti è stato presentato il libro di Sergio Troisi, “Palermo, racconto di una città in cento opere”. L’autore ripercorre la storia della città attraverso cento immagini e opere, cercando di rispondere a domande sulla sua identità e i tanti volti che ha mostrato nel corso dei secoli. La sala si è riempita di curiosi e appassionati, tutti interessati a scoprire un’altra faccia di Palermo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.