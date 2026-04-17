Nel panorama della narrativa contemporanea Racconti di un povero diavolo si distingue come opera capace di attraversare i confini tra il reale e il simbolico, inducendo il lettore alla riflessione sulle umane scelte. Il volume, edito SBS Edizioni, è di Matt Bellino; l’autore propone un viaggio narrativo che non si limita al racconto asettico di storie, ma invita a porsi dei quesiti sul senso dell’essere e sulla vita. Racconti di un povero diavolo, interrogarsi e riflettere sulle scelte umane. Foto Copertina – SBS Edizioni Bisogna distaccarsi dall’immagine di un diavolo – tradizionalmente associata nell’immaginario comune e letterario al male assoluto – consueta; nell’opera di Matt Bellino questo personaggio è completamente rielaborato, in quanto l’autore costruisce una figura che osserva e comprende.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Racconti di un povero diavolo’ di Matt Bellino: Un viaggio nel male e nell’anima contemporanea

Notizie correlate

Al teatro Pirandello un viaggio nell’anima dei Monti Sicani con i racconti di Savatteri, Sabella e SardoUn viaggio letterario con quattro autori d’eccezione tra memoria, identità e tradizioni alimentari.

Viaggio nell’anima: Ponza e Gioso sbarcano al Palazzo di RevereDomenica 12 aprile, alle ore 11, il quarto piano del Palazzo Ducale di Revere ospiterà l’apertura della mostra pittorica denominata Le emozioni del...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Gli orfani di Vuillard. Billy the Kid e la costruzione degli Stati Uniti; Da Rushdie a Veronesi, le novità in libreria; Fuori dalla gabbia | Le contraddizioni del lavoro raccontate nei fumetti; Rushdie, Giannone, Zadie Smith e poi? I 10 libri più attesi della primavera 2026 e quando escono.

Ho concluso un percorso intenso fatto di ricerche, incontri, racconti e immagini dedicati a Vito Sambataro, giovane artista di Mascalucia la cui storia, anche se ho già accennato qualcosa, sono certo che saprà toccare il cuore di molti. Entrare in contatto con i su facebook