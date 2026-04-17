Raccolta porta a porta | I bidoni rimangono in strada per giorni violando le regole

Un lettore segnala che in alcune strade di una località, come Fiumana, Via Provinciale, Via Bravetti e l’angolo tra Via Provinciale e Via Garibaldi, i bidoni della raccolta porta a porta rimangono in strada per diversi giorni. Secondo quanto riferito, queste situazioni violano le norme stabilite dal regolamento comunale che regolamenta la gestione dei rifiuti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Scrive un lettore: "Fiumana, Via Provinciale, Via Bravetti e via Provinciale angolo Via Garibaldi. Sono solo alcuni esempi delle violazioni del regolamento della raccolta porta a porta che all’ art.9, comma 7, punto b, riporta che l’utente deve ritirare i contenitori vuoti entro la giornata di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Disservizi nel porta a porta: "Alea non passa e i bidoni attirano insetti"Scrive una lettrice: “Da una settimana il servizio di ritiro porta a porta di Alea non viene effettuato in via Zauli Saiani, 57, nonostante due... Raccolta del vetro a Rosignano, dal 4 maggio stop al porta a porta: tornano le 'campane'Nelle frazioni collinari di Rosignano dal 4 maggio il vetro non verrà più raccolto tramite il porta a porta ma si potranno conferire gli oggetti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Avvio della consegna porta a porta dei nuovi kit per la raccolta differenziata; Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Raccolta porta a porta: I bidoni rimangono in strada per giorni, violando le regole :: Segnalazione a Forlì; Raccolta rifiuti porta a porta Montesilvano estensione zone 4 e 5. Dal 13 aprile a Montesilvano si estende ad altre due zone la raccolta porta a porta dei rifiutiA ?Montesilvano, dal 13 aprile, il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, sarà esteso alle zone 4 e 5. Va avanti senza sosta il cronoprogramma per l’implementazione del sistema di ... ilpescara.it La Fiadel denuncia il fallimento del porta a porta: Si sta pagando sulla pelle dei lavoratori e nelle tasche dei cittadini«Il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti è un fallimento». È la denuncia netta e senza giri di parole, che lancia la Fiadel, il sindacato autonomo del settore igiene ambientale, per voce del ... ilpescara.it Olbia, consegna porta a porta dei nuovi kit per la raccolta differenziata. Le vie interessate da lunedì 20 aprile. facebook