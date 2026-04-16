Disservizi nel porta a porta | Alea non passa e i bidoni attirano insetti

Da una settimana, il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta non viene effettuato in via Zauli Saiani, 57. Nonostante due richieste telefoniche, una visita alla sede con la promessa di risolvere il problema e l’invio di una pec, il problema persiste. La mancata raccolta ha portato all’accumulo di bidoni che, secondo i residenti, attirano insetti e causano disagio. La situazione resta irrisolta senza ulteriori aggiornamenti.

Scrive una lettrice: “Da una settimana il servizio di ritiro porta a porta di Alea non viene effettuato in via Zauli Saiani, 57, nonostante due sollecitazioni telefoniche, una visita alla sede con garanzia dell’impiegata di risolvere tempestivamente il problema, e una pec inviata. I contenitori.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Raffiche di vento e neve, ripercussioni nella raccolta rifiuti: ritardi nel porta a porta, ecco come agirà AleaPer effetto del maltempo, i servizi a domicilio di ritiro ingombranti, potature e Raee sono temporaneamente sospesi e riprenderanno regolarmente nei... Sciopero: possibili disservizi nella raccolta rifiuti porta a portaA causa dello sciopero proclamato dal sindacato Usb per la giornata di lunedì 9 marzo potrebbero verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti porta... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Disservizi nella raccolta dei rifiuti: il Comune di Riccione contesta Hera e richiede l’intervento ispettivo da parte di Atersir; Ferrovie Appulo-Lucane, disagi e disservizi; Sulmona: I disservizi del Trasporto pubblico locale durante le festività pasquali. Che brutta figura!!!; Imbersago. La denuncia di una mamma: Il diritto al lavoro di mia figlia negato dai disservizi Asf. Disservizi nel porta a porta: Alea non passa e i bidoni attirano insettiPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... forlitoday.it Ferrovie Appulo-Lucane, disagi e disserviziGiornata nera ieri per viaggiatori. Anche oggi a rischio regolare servizio. FAL: disservizio è dovuto alle numerose assenze tra i dipendenti ... gravinalife.it Treni per Fiumicino cancellati. A Termini file interminabili per riuscire a prendere un taxi e non perdere il volo. Questa è la situazione oggi a Roma: caos, disservizi e persone lasciate senza alternative. Grazie Salvini. #Roma #Termini #Fiumicino #Aeroporto # - facebook.com facebook Informiamo i cittadini di Firenze che i disservizi che stanno registrandosi in Borgo dei Greci sono causati da un guasto. I nostri tecnici sono già intervenuti per la riparazione. La riparazione terminerà in tarda serata. Posizionata una autobotte in P.zza Santa Cro x.com