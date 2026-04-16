Disservizi nel porta a porta | Alea non passa e i bidoni attirano insetti

Da forlitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una settimana, il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta non viene effettuato in via Zauli Saiani, 57. Nonostante due richieste telefoniche, una visita alla sede con la promessa di risolvere il problema e l’invio di una pec, il problema persiste. La mancata raccolta ha portato all’accumulo di bidoni che, secondo i residenti, attirano insetti e causano disagio. La situazione resta irrisolta senza ulteriori aggiornamenti.

Scrive una lettrice: “Da una settimana il servizio di ritiro porta a porta di Alea non viene effettuato in via Zauli Saiani, 57, nonostante due sollecitazioni telefoniche, una visita alla sede con garanzia dell’impiegata di risolvere tempestivamente il problema, e una pec inviata. I contenitori.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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