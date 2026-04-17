Raccolta differenziata controlli in tutta Salerno | scattano le multe per i trasgressori

Questa mattina la Polizia Municipale e gli operatori di Salerno Pulita hanno effettuato controlli lungo diverse zone della città per verificare il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Durante le operazioni, sono state identificate alcune violazioni e sono state comminate delle multe ai trasgressori. L’intervento fa parte di un’azione più ampia volta a garantire una corretta gestione dei rifiuti e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme ambientali.

Ha interessato diversi punti della città l’operazione di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti condotta questa mattina dalla Polizia Municipale insieme agli operatori di Salerno Pulita. I rilievi effettuati hanno permesso di individuare alcuni trasgressori, che sono stati regolarmente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Controlli sulla raccolta differenziata a Catania, elevate 147 multeIn via Colnago, zona Villaggio Dusmet, un uomo di 57 anni è stato sorpreso mentre scaricava dal cassone di un furgone materiale di natura edile... Rifiuti in centro storico: più differenziata, ma resta l’emergenza abbandoni. Scattano multe e protocolli con le guardie ambientaliSono passati quasi due mesi dall’avvio della riorganizzazione della raccolta rifiuti per le utenze non domestiche del centro storico di Foligno e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Raccolta differenziata, potenziati i controlli sul territorio; Poggibonsi, nuova fase per la raccolta rifiuti: postazioni in centro e più controlli; Controlli sui rifiuti: individuate irregolarità nei quartieri Europa-Novacella e Don Bosco; Raccolta rifiuti nel centro storico di Foligno: più controlli e sanzioni contro gli abbandoni. Raccolta differenziata, potenziati i controlli sul territorioControlli serrati sulla raccolta differenziata: il Comune di Druento passa all’azione. Parte in questi giorni, in collaborazione con il Gruppo Cidiu, una nuova fase di verifiche su tutto il territorio ... ilrisveglio-online.it Scattano i controlli sulla differenziata: verifiche casa per casa. Ecco da dove si parteControlli a tappeto sulla raccolta differenziata: il Comune di Druento rilancia la stretta sui rifiuti e parte da Borgo Asilera–Misterletta. L’iniziativa, avviata in collaborazione con Gruppo Cidiu, p ... giornalelavoce.it Liratv. . Paperweek: Meridione leader nel riciclo di carta e cartone "Negli ultimi anni il Sud Italia ha registrato una crescita costante nella raccolta differenziata di carta e cartone" Continua a leggere sul nostro sito! #confindustria #eccellenza #riciclo #cart facebook