A Catania sono state emesse 147 multe in seguito a controlli sulla raccolta differenziata. Durante le operazioni sono stati sequestrati anche un furgone coinvolto nell’abbandono illecito di rifiuti edili.

In via Colnago, zona Villaggio Dusmet, un uomo di 57 anni è stato sorpreso mentre scaricava dal cassone di un furgone materiale di natura edile Centoquarantasette sanzioni elevate e un furgone sequestrato per abbandono illecito di rifiuti edili. È il bilancio dell'imponente operazione di controllo ambientale disposta sabato scorso dal comandante della polizia municipale Diego Peruga e dal vice comandante Stefano Blasco, con il coordinamento operativo del commissario Lizzio della Sezione Ambientale. Cinquantadue agenti della polizia ambientale hanno setacciato cinque settori della città: Picanello, Civita, Garibaldi-Palermo-Indipendenza, Centro storico e Cibali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Controlli sulla raccolta differenziata a Catania, elevate 147 multe

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