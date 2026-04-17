Quotazioni materie prime dopo mesi di ribasso il cacao ricomincia a correre

Dopo mesi di diminuzioni, il prezzo del cacao ha ripreso a salire, attirando l’attenzione di chi lavora nel settore dolciario internazionale. Le quotazioni, che erano scese per un periodo prolungato, mostrano ora segnali di ripresa, influenzando le decisioni di acquisto e le strategie degli operatori. Questa tendenza si verifica in un contesto di mercato caratterizzato da fluttuazioni e variazioni continue delle materie prime.

Roma, 17 aprile 2026 – Tornano prepotentemente alla ribalta le quotazioni del cacao, dopo mesi di ribasso che avevano fatto ben sperare gli operatori dell’industria dolciaria di tutto il mondo. I prezzi della fava di cacao hanno segnato, nelle ultime settimane, un rimbalzo significativo: è quanto emerge dal focus settimanale di Aretè, società indipendente di monitoraggio e previsioni sui mercati delle commodity agrifood. Gli analisti si sono poi soffermati sulle quotazioni dell’olio d’oliva, che potrebbero essere condizionate, nelle prossime settimane, da una produzione spagnola ben al di sotto delle attese. I prezzi sul mercato europeo, tuttavia, mantengono per ora una certa stabilità, grazie a un buon livello di approvvigionamento garantito anche dal prodotto tunisino, disponibile in abbondanza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quotazioni materie prime, dopo mesi di ribasso il cacao ricomincia a correre Notizie correlate Materie prime: frenano caffè e nocciole, ma torna a correre il gas in EuropaMilano, 8 febbraio 2026 – A ben guardare i listini dei mercati finanziari, c’è un’altra materia prima, oltre all’oro, che ha arrestato la propria... Leggi anche: Calciomercato Milan, per l’attacco c’è sempre Kean: quotazioni in ribasso per un motivo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Materie Prime: la volatilità e l'incertezza continuano a pesare sui nostri mercati; Materie Prime Critiche: la guida completa; Materie prime, l’allarme degli artigiani Ordini garantiti solo per un mese; Quotazioni materie prime, in deciso calo le nocciole. Rimbalzo per le materie plastiche. Quotazioni materie prime, dopo mesi di ribasso il cacao ricomincia a correreEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Quotazioni materie prime, in deciso calo le nocciole. Rimbalzo per le materie plasticheLa quotazione della nocciola turca sgusciata di calibro 11/13, consegnata in Europa, ha registrato, tra febbraio e marzo, un calo del 5%, raggiungendo il livello più basso degli ultimi otto mesi e seg ... quotidiano.net Materie prime Quotazioni all’ingrosso sulla piazza di Milano facebook