Il Milan continua a monitorare Moise Kean, attaccante italiano classe 2000 che attualmente gioca con la Fiorentina, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Kean, accostato anche a Mateo Retegui, rappresenta una delle scelte nel reparto offensivo dei rossoneri. Tuttavia, le quotazioni del giocatore sono in calo rispetto alle settimane precedenti.

Ovviamente, Retegui non è l'unico nome sulla lista di Tare. Sempre secondo il quotidiano torinese, nei radar rossoneri Retegui si è affiancato a Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina. Il numero 20 dei viola piace molto al Milan, in particolare all'allenatore Massimiliano Allegri, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze nella Juventus. Piace, per 'Tuttosport', al netto di un'elevata clausola risolutoria, da 62 milioni di euro. Una clausola per la quale il Milan - qualora andasse al tavolo delle trattative con la Fiorentina - cercherà uno sconto mediante l'inserimento nell'operazione di una contropartita tecnica (Francesco Camarda?). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per l’attacco c’è sempre Kean: quotazioni in ribasso per un motivo

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