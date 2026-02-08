Materie prime | frenano caffè e nocciole ma torna a correre il gas in Europa

A Milano, i prezzi di caffè e nocciole si sono fermati dopo mesi di crescita. Intanto, il gas torna a salire in Europa, mettendo in difficoltà le aziende e le famiglie che già devono fare i conti con i rincari. La frenata di alcune materie prime apre uno spiraglio, ma il ritorno del gas fa preoccupare gli esperti.

Milano, 8 febbraio 2026 – A ben guardare i listini dei mercati finanziari, c'è un'altra materia prima, oltre all'oro, che ha arrestato la propria corsa nell'ultima settimana. Per qualcuno potrebbe essere preziosa quasi quanto l'oro, vista la sua presenza fissa nelle giornate di tanti italiani: parliamo, ovviamente, del caffè. Reduce da un'annata da record – certamente non positiva per i nostri portafogli – il caffè ha fatto registrare, specie negli ultimi dieci giorni, marcati ribassi. A renderlo noto sono gli analisti di Aretè, società indipendente di monitoraggio e previsioni sui mercati delle commodity agrifood: nello stesso report, gli esperti hanno analizzato anche le quotazioni delle nocciole (altra materia prima finita nell'occhio del ciclone, di recente, per i continui rincari) e quelle del gas naturale.

