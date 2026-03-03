Nel campionato di Serie B, Venezia e Monza si confermano in vetta con vittorie convincenti, mentre il Venezia ottiene un tris contro il Cesena. Il Sudtirol segna quattro gol in trasferta contro la Reggiana, mantenendo alta la pressione in classifica. Le partite di questa giornata continuano a mostrare un andamento deciso da parte delle squadre di testa, senza particolari soste o sorprese.

Gol, espulsioni e pronostici rispettati. Nel posticipo della 28ª giornata, Monza e Venezia continuano la loro fuga in vetta a braccetto con 60 punti. I brianzoli passano sul campo del Cesena 3-1 grazie ai gol di Azzi (espulso per doppio giallo al 70’), Cutrone e Petagna. Inutile la rete di Frabotta nel finale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Paolo Bianco. Cesena sempre più in crisi: non vince da un mese. Venezia che, invece, domina e batte 4-0 l’Avellino, rimasto in dieci dal 34’ per l’espulsione di Tutino, chiudendo poi in nove la partita. Primo ko dell’era Ballardini. Poker anche per il Sudtirol contro la Reggiana al Mapei Stadium: super gol di Casiraghi su punizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il poker all'Avellino, il tris al Cesena: continua lo show di Venezia e Monza in cima alla Serie B

DIRETTA Cesena-Venezia 0-3, piove sul bagnato al Manuzzi: un destro secco di Hainaut cala il tris

