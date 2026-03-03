Monza che spettacolo | tris al Cesena e primo posto confermato

Il Monza ha battuto il Cesena con un punteggio di 3-0 e si è confermato in testa alla classifica. La squadra ha mostrato un gioco efficace e ha ottenuto la terza vittoria consecutiva. La partita si è svolta il 3 marzo 2026 e ha visto i biancorossi dominare sul campo senza lasciare spazio agli avversari. I tifosi hanno assistito a un risultato netto e convincente.

Monza, 3 marzo 2026 - Ora il Monza non si limita a vincere. Da un paio di partite lo fa anche divertendo e divertendosi. Il 3-1 con cui i biancorossi dominano un Cesena quasi completamente inerme è un concentrato di spettacolo misto a granitica autorità. Decidono le reti del solito Azzi (al quinto gol stagionale), di Cutrone (che riscatta i tanti gol sprecati nella gara precedente) e di un sempre più utile Petagna. Gli uomini di mister Paolo Bianco questa volta giocano con convinzione e qualità fin dal primo tempo, imponendo velocemente il proprio status di capolista. E il primo posto, a pari merito col Venezia (anch'esso vittorioso) è confermato.