A una settimana dagli incidenti di Torino, si fa fatica a trovare chi voglia assumersi le proprie responsabilità. I membri di Askatasuna sono più diretti e trasparenti di molti politici e intellettuali di sinistra, che ancora evitano di parlare o di condannare apertamente quanto accaduto al centro sociale. La tensione resta alta e nessuno sembra voler fare chiarezza.

A una settimana dagli incidenti di Torino, fra i progressisti (Zerocalcare in testa) regna ancora omertà e collusione sulle colpe del centro sociale. I cui esponenti hanno almeno la sincerità di rivendicare gli assalti. Verrebbe da riprendere antichi titoli di Cuore per descrivere la faccia tosta dei progressisti italiani. Soprattutto dopo avere letto il lungo servizio che ieri Tuttolibri della Stampa dedicava a Zerocalcare per farlo parlare del caso di Maja T, «antifascista non binaria» condannato in primo grado in Ungheria a 8 anni di carcere per le aggressioni a manifestati di destra nel 2023, durante il Giorno dell’onore (sono gli stessi fatti per cui è finita nei guai Ilaria Salis ). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sono più onesti quelli di Askatasuna che politici e intellettuali di sinistra

Approfondimenti su Askatasuna Politici

L’attuazione dei decreti attuativi rappresenta un passaggio fondamentale per l’efficace implementazione delle norme.

Scopri i presepi più affascinanti della Toscana, dai lavori artigianali ai suggestivi presepi viventi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Askatasuna Politici

Argomenti discussi: Troppa confusione e troppa assistenza; Android o iPhone: questa scelta rivela il temperamento di una persona; Addio a Diego Redivo, uno storico senza padrini; XboX Series S: Carmageddon Rogue Shift: la recensione.

Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo: la recensione del sequel con Jamie Lee Curtis e Lindsay LohanJamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono protagoniste di un sequel che rende giustizia all'originale, ma non si adagia sugli allori. Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo aggiorna senza forzature ... comingsoon.it

Quelli che ci sono più che sufficientiC’è chi pensa non si possa fare molto di più, specie in una città come Ferrara. Giuseppe Zagagnoni muove alcune considerazioni sulla disponibilità attuale dei parcheggi in città, ritenendo quelli già ... ilrestodelcarlino.it

La pizza più cara del mio menù! La palata! un metro e venti cm di pura bontà, con prezzi che variano dai 23 ai 45 euro... che dite sono o non sono onesti i nostri prezzi! #sorrentofood #pizza #sorrento #vicoequense facebook

Sky, Di Canio: “Siate onesti, é un fallimento: nelle 24 ci sono Bodo, Brugge e Olympiacos” x.com