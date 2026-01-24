L’attuazione dei decreti attuativi rappresenta un passaggio fondamentale per l’efficace implementazione delle norme. Attualmente, i ministeri più avanzati sono quelli dell’Interno, delle Imprese e del Made in Italy, e dell’Istruzione, tutti con un tasso di completamento superiore al 70%. Al contrario, alcuni settori mostrano ancora ritardi, evidenziando le differenze nelle tempistiche di attuazione tra i vari ministeri e le aree di intervento.

Il 2025 è terminato da pochi giorni, e anche per i provvedimenti attuativi delle leggi è tempo di bilanci. Prendendo in considerazione i dati al 31 dicembre dell’anno scorso, contenuti nella ultima relazione del dipartimento per il programma di Governo, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha adottato 794 decreti attuativi riferiti alle leggi di propria iniziativa. Mancano all’appello ancora 395 atti, di cui 147 scaduti. Il tasso di attuazione, quindi, si posiziona al 66,8 per cento. Se si considerano poi anche i decreti attuativi lasciati in eredità dai governi della passata legislatura, gli atti adottati salgono a 1. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Attuazione dei decreti attuativi, ecco i ministeri che sono più avanti (e quelli più indietro)

Argomenti discussi: Attuazione dei decreti attuativi, ecco i ministeri che sono più avanti (e quelli più indietro); Lo sblocco Decreti attuativi tra le riforme del governo; Governo record per efficienza: oltre 300 miliardi sbloccati e utilizzabili; Tavolo P.Chigi-Corte dei Conti per i decreti attuativi della riforma.

