Passaggio alla carta d' identità elettronica a Carpi si potenzia il servizio anagrafico

A partire dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida, anche se indica una data di scadenza successiva. Per prepararsi a questa data, il Comune di Carpi ha rafforzato il servizio anagrafico locale, offrendo ai cittadini un supporto più efficiente per il rilascio delle nuove carte elettroniche. La decisione mira a garantire una transizione senza intoppi e a rispondere alle richieste di chi deve aggiornare il documento di identità.