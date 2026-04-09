Passaggio alla carta d' identità elettronica a Carpi si potenzia il servizio anagrafico
A partire dal 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida, anche se indica una data di scadenza successiva. Per prepararsi a questa data, il Comune di Carpi ha rafforzato il servizio anagrafico locale, offrendo ai cittadini un supporto più efficiente per il rilascio delle nuove carte elettroniche. La decisione mira a garantire una transizione senza intoppi e a rispondere alle richieste di chi deve aggiornare il documento di identità.
In vista della scadenza del 3 agosto, quando cesserà definitivamente la validità della carta d’identità cartacea (anche nel caso in cui riporti una data di scadenza successiva), il Comune di Carpi ha potenziato il servizio anagrafico per poter rispondere in modo adeguato alle domande di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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È il primo comune della provincia di Savona a realizzare questo passaggio. E c’è già un primo colpo di scena - facebook.com facebook
Fondamentale questo passaggio svelato l’8 gennaio, in pieno mercato invernale: la telefonata di #Elkann a #Spalletti dopo la vittoria in casa del #Sassuolo . Soddisfazione reciproca e tavola apparecchiata per il rinnovo x.com