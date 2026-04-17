Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni

Da sabato 18 aprile a lunedì 20 aprile, un tratto di quasi un chilometro di via Salaria sarà interdetto al traffico per tre giorni consecutivi. La chiusura interesserà la sezione di strada situata lungo la quale si svolgeranno lavori o interventi di manutenzione. La riapertura è prevista nelle prime ore di lunedì, dopo la conclusione delle operazioni programmate. Non sono stati comunicati dettagli sulle motivazioni specifiche della chiusura.

Per tre giorni un tratto di quasi un chilometro di via Salaria resterà chiuso al traffico. Si parte sabato 18 aprile e si arriva alle prime ore di lunedì 20 aprile. Il motivo? Il dipartimento lavori pubblici deve terminare la messa in sicurezza di una scarpata rimasta “off limits” per sei anni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma: Via Salaria, 7 giorni di lavori per ricariche elettricheLavori su Via Salaria: Disagi e Nuove Infrastrutture per la Mobilità Elettrica a Roma Via Salaria sarà interessata da modifiche alla circolazione e... Calambrone, ponte mobile sulla Fi-Pi-Li chiuso al traffico per lavori urgenti: circolazione sospesa per venti giorni, come cambia la viabilitàInterventi necessari dopo il cedimento dello scorso 6 marzo: traffico veicolare deviato sul ponte Mogadiscio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ferrovia Retica, numeri da record nel 2025; Poker di interventi sull’acquedotto. Un investimento da oltre 2 milioni; Yeman Crippa vinca la Maratona di Parigi: è il primo italiano a conquistare i 42,195 km; Impresa di Yeman Crippa: l’italiano ha vinto la maratona di Parigi. Erosione, a Trani messo in salvo un chilometro di scoglieraNiente cemento. Solo natura. Eccoli a Trani gli interventi di ingegneria naturalistica messi in campo per evitare il crollo della scogliera. A fare da argine ci sono questi enormi blocchi di roccia, ... rainews.it L’acqua diventa a chilometro zero. Arrivano sette nuovi erogatoriA Cavenago l’acqua diventa sempre più di casa. Con sette nuovi erogatori pubblici a chilometro zero, il Comune fa un altro passo verso un modello di sostenibilità che parte dai gesti quotidiani e ... ilgiorno.it Storie di ordinaria inciviltà alla quale, purtroppo, siamo fin troppo abituati... quasi assuefatti. Poco fa, a Roma, stavo aspettando l'autobus e, accanto, c'era un cestino della spazzatura. Vicino a me una signora stava fumando e, vedendo il mezzo che arrivava, h - facebook.com facebook