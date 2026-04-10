Quarto Grado torna questa sera su Rete 4 con un nuovo episodio dedicato alle ultime novità sul caso di Campobasso. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di cronaca nera, che ogni venerdì approfondisce fatti e testimonianze riguardanti il giallo ancora irrisolto nella città molisana. La puntata presenta una testimonianza esclusiva e aggiornamenti sui dettagli dell’indagine.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, come ogni venerdì, tornano in onda con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 10 aprile 2026. Al centro della puntata, con una testimonianza esclusiva, il giallo di Campobasso: continuano le indagini sulla drammatica vicenda di Antonella e Sara, madre e figlia, per capire chi ha messo il potente veleno nei piatti di una cena di Natale. A seguire, Quarto Grado torna a parlare anche di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti: dal numero di persone sulla scena del crimine al possibile movente legato ai video privati di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado, testimonianza esclusiva sul giallo di Campobasso

Report, la testimonianza esclusiva sul software per i magistrati: «L’ordine della Presidenza del Consiglio di installare ECM sui computer»“Certe volte noi facciamo le cose come amministrazione che ci vengono imposte da altre forze.

La testimonianza esclusiva di Attilio Carbone sulle Torri GemelleIl 23 febbraio 2026, Fast News Platform ha pubblicato una testimonianza esclusiva del conduttore radiofonico italoamericano Attilio Carbone, sugli...

Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 10 aprile: avvelenate con ricina, ultime notizie; Quarto Grado del 10 aprile alle su Rete 4: i casi delle avvelenate di Campobasso, Garlasco, Paganelli e Genini; MEDIASET - RETEQUATTRO * QUARTO GRADO - 10/04: NUZZI E VIERO SUI CASI CAMPOBASSO E GARLASCO, FOCUS SU PIERINA PAGANELLI E PAMELA GENINI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Quarto Grado, anticipazioni di stasera 10 aprile: testimonianza esclusiva sul giallo di CampobassoNuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. in onda alle 21.25 su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

Quarto Grado, le ultime novità sul giallo della ricina a Campobasso e l’omicidio di Garlasco: le anticipazioni della puntataIl programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ... affaritaliani.it

Louis Dassilva parla in aula: al centro il rapporto con l’ex amante Manuela Bianchi. #Quartogrado - facebook.com facebook

Quarto Grado (@QuartoGrado) / Posts / X x.com