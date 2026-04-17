Quando pazziavo o' strummolo di Umberto Sarnello protagonista a La piazzetta
A Casagiove si è tenuta una serata dedicata all’iniziativa “La piazzetta”, uno spazio pubblico in via Ferrara, che ha visto la presentazione del libro “Quando pazziavo o' strummolo” di Umberto Sarnelli. La presentazione è stata condotta da Antonio Casertano, presidente della ProLoco “Michele Santoro”. L’evento ha fatto parte di un percorso di co-progettazione volto a valorizzare il nuovo spazio pubblico.
Continua il percorso di co-progettazione di “La piazzetta”, nuovo spazio pubblico in via Ferrara, accompagnato dalla presentazione del libro “Quando pazziavo o' strummolo” di Umberto Sarnelli, presentato da Antonio Casertano, presidente della ProLoco “Michele Santoro” di Casagiove, a cura di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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