Quando pazziavo o' strummolo di Umberto Sarnello protagonista a La piazzetta

A Casagiove si è tenuta una serata dedicata all’iniziativa “La piazzetta”, uno spazio pubblico in via Ferrara, che ha visto la presentazione del libro “Quando pazziavo o' strummolo” di Umberto Sarnelli. La presentazione è stata condotta da Antonio Casertano, presidente della ProLoco “Michele Santoro”. L’evento ha fatto parte di un percorso di co-progettazione volto a valorizzare il nuovo spazio pubblico.