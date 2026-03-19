La politica italiana piange la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega, morto questa sera a Varese all'età di 84 anni. Bossi è stato riconosciuto come un protagonista del cambiamento nel panorama politico e ha spesso ricevuto l'appellativo di

La politica, da destra a sinistra, piange Umberto Bossi, il fondatore della Lega, morto questa sera a Varese all'età di 84 anni. "Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perche' riposi in pace", dice Antonio Tajani. Guido Crosetto, il ministro della Difesa, affida a X un lungo messaggio di cordoglio ripercorrendo aneddoti e ricordi. "Ho avuto l'onore di conoscerlo, di lavorare con lui, di scherzare con lui, di confrontarmi e discutere con lui", ha scritto Crosetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "L’avversario più dignitoso". "Protagonista del cambiamento in Italia". La politica ricorda Umberto Bossi

Articoli correlati

Addio a Umberto Bossi. Il genio che ha cambiato la faccia della politicaIl Gran ciambellano Bruno Vespa quel giorno di primavera del 1996 è particolarmente eccitato; dopo trattative di settimane è riuscito a mettere...

Leggi anche: Addio ad Umberto Bossi, il Senatùr della politica italiana