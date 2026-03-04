Quando un figlio smette di stare bene | il boom invisibile della psichiatria adolescenziale

Negli ultimi tempi, si registra un aumento di ragazzi che affrontano problemi di salute mentale come ansia, depressione, attacchi di panico, schizofrenia e psicosi. Si osservano anche difficoltà legate al rapporto con il cibo, dipendenze da gioco e social network. Questi disturbi, spesso invisibili, coinvolgono un numero crescente di adolescenti e rappresentano una sfida crescente per la psichiatria.

Ansia, depressione, panico, schizofrenia, psicosi e disturbi dell'umore. Poi i problemi col cibo, dipendenza dal gioco o dai social. Dietro una porta chiusa si trovano gli adolescenti di oggi e milioni di loro sono psichiatrici. Un minore su cinque, circa due milioni di ragazzi fragili, soffre di un disturbo mentale, con un aumento esponenziale delle consulenze neuropsichiatriche negli ultimi dieci anni. Oltre il 50% delle patologie psichiatriche esordisce prima dei quattordici anni e l'80% prima dei 19 anni, secondo i dati dell'OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità.

