Quando i fiori avranno tempo per me Sara Gambazza presenta il suo romanzo sulla forza di resistere

Nell'Italia della povertà più spietata e del dilagare della violenza squadrista, Anita è disposta a tutto per proteggere le sue figlie, anche fare la prostituta. Il libro, edito da Longanesi nel 2025, è un inno alla sorellanza, alla forza di rinascere, alla capacità di resistere al giudizio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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