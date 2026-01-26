Matteo Cavezzali presenta il suo romanzo I fratelli meraviglia

Mercoledì 28 gennaio alle 17:30, presso la Biblioteca Classense, si terrà la presentazione del romanzo

Mercoledì 28 gennaio, alle 17:30, lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali presenterà il suo ultimo romanzo “I fratelli meraviglia” (Mondadori, 2026) alla Biblioteca Classense. In dialogo con l'autore, la giornalista Lucia Bonatesta. "I fratelli meraviglia", arriverà in libreria il 20 gennaio. Dopo più di tre anni dal precedente romanzo “Il labirinto delle nebbie”, lo scrittore torna con una storia vera accaduta a Ravenna durante il fascismo. Alfredo e Franco crescono negli anni Trenta, in una Romagna che sa di campagna e di mare, quasi ignari del mondo in cui si sono trovati a vivere, tra le marce fasciste, la scuola autoritaria, l’echeggiare lontano di oscure minacce, dentro i giorni scanditi dai giochi, dal pane con la marmellata, e dalla voce di una madre che raccomanda alla famiglia di rimanere unita: “Un ramo solo si rompe, ma tutti insieme no”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su matteo cavezzali

Domani alle 17, presso la libreria Giunti al Punto di Prato, si terrà la presentazione del romanzo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su matteo cavezzali

Argomenti discussi: Cavezzali e il nuovo libro ambientato nella Ravenna fascista; Vi racconto la storia di Alfredo e Franco; Vi racconto la storia di Alfredo e Franco.

Matteo Cavezzali presenta il suo nuovo romanzoMatteo Cavezzali presenterà I fratelli meraviglia alla Biblioteca Classense di Ravenna mercoledì 28 gennaio alle 17.30 in dialogo con la giornalista ... ravennaedintorni.it

Cavezzali e il nuovo libro ambientato nella Ravenna fascistaArriva in libreria il 27 gennaio (e non il 20 come inizialmente previsto, a causa dello sciopero nei magazzini della casa editrice) I fratelli meraviglia ... ravennaedintorni.it

"I fratelli Meraviglia" di Matteo Cavezzali: vieni a scoprirlo in libreria! #LibreriaMondadoriVerona #newbook #mondadori #fratellimeraviglia - facebook.com facebook