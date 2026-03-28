Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola | le date delle prime delibere regionali IN AGGIORNAMENTO

Le Regioni italiane hanno iniziato a pubblicare le delibere sui calendari scolastici per l’anno 20262027, mentre l’anno scolastico in corso è ancora in corso. Le date precise di inizio delle lezioni e le eventuali festività sono oggetto di aggiornamenti graduali. Queste delibere definiscono il calendario ufficiale che varrà per le scuole di diversa regione nel prossimo ciclo scolastico.

Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola: le date delle prime delibere regionali IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le prime delibere delle Regioni [IN AGGIORNAMENTO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calendario scolastico Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le prime delibere delle Regioni [IN AGGIORNAMENTO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Ecco il nuovo calendario scolastico per il Friuli Venezia Giulia; Calendario scolastico 2026/27: pubblicate le prime delibere regionali, ecco le date di inizio delle lezioni [IN AGGIORNAMENTO]. Friuli Venezia Giulia, approvato il calendario scolastico 2026/27: lezioni al via il 14 settembreLa Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, valido per tutte le scuole statali e paritarie del territorio. L’annuncio è stato dato dall’as ... orizzontescuola.it Calendari scolastici regionali 2026/27, prime delibere con le date di inizio e fine lezioni, oltre alle chiusure per festività e pontiLe Regioni italiane stanno iniziando a pubblicare i calendari scolastici regionali per il prossimo anno 202/27, fornendo a studenti, famiglie e personale scolastico un quadro chiaro dell’organizzazion ... tecnicadellascuola.it Approvato il calendario scolastico 2026-27 in FVG: inizio lezioni il 14 settembre e tutte le date delle vacanze. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca x.com Ecco il calendario scolastico 2026-2027 della Valle d'Aosta #scuola - facebook.com facebook