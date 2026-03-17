Quando debutta l’Italia di volley femminile? Definite le prime partite del 2026 | avversarie di lusso

La Nazionale Italiana di volley femminile aprirà la stagione il 14 maggio 2026, quando giocherà un'amichevole a Biella contro la Francia. Le atlete scenderanno in campo in vista di impegni ufficiali e si preparano già alle prime partite della nuova annata. La sfida contro la Francia rappresenta il primo incontro ufficiale del team per il 2026.

La Nazionale Italiana di volley femminile inizierà la stagione agonistica il prossimo 14 maggio: tra un paio di mesi, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. I BPER Test proseguiranno il giorno successivo (15 maggio), sempre contro le transalpine di fronte al pubblico di Novara. Le Campionesse del Mondo incominceranno la propria annata agonistica con un doppio confronto contro un’avversaria molto ambiziosa e che ha sorpreso durante l’ultima rassegna iridata: il CT Julio Velasco non avrà a disposizione diverse big, visto che saranno a riposo dopo aver terminato da poco i propri impegni con i club, ma queste partite serviranno per provare alcune soluzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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