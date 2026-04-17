Qualiano distrutti palo e lampione in via Di Vittorio | allarme sicurezza

A Qualiano, lungo via Giuseppe Di Vittorio, sono stati danneggiati un palo della segnaletica e un lampione, provocando problemi di sicurezza e illuminazione sulla strada. L’incidente ha causato disagi per i residenti e le autorità stanno valutando le eventuali cause dei danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’episodio. La zona rimane senza illuminazione fino al ripristino delle installazioni danneggiate.

Ancora degrado e pericoli sulle strade di Qualiano: in via Giuseppe Di Vittorio distrutti un palo della segnaletica e un lampione. I cittadini chiedono controlli e repressione. Nuovo episodio di degrado urbano a Qualiano. Si ripropone, ancora una volta, il tema della sicurezza stradale a Qualiano. Questa volta il teatro del degrado è via Giuseppe Di Vittorio, dove i cittadini hanno segnalato la distruzione di un palo della segnaletica stradale e di un lampione. Un episodio che si inserisce in una lunga serie di danneggiamenti che colpiscono ciclicamente le strade cittadine. Dalle immagini inviate in redazione emergono chiaramente i detriti al suolo, segno di un impatto violento che non lascia molti dubbi sulla dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, distrutti palo e lampione in via Di Vittorio: allarme sicurezza Notizie correlate Qualiano, allarme sicurezza in Viale Europa: tra buche e pali abbattutiViabilità a rischio tra buche profonde e pali mai ripristinati: l’appello dei residenti per un intervento urgente QUALIANO – Il degrado stradale... Nuovo abbandono di rifiuti a Qualiano: spunta un box per bambini in via Di VittorioIn via Giuseppe Di Vittorio i cittadini denunciano ancora un abbandono di rifiuti: un box per bambini e tre sacconi segnalati tramite foto, sintomo...