Qualiano allarme sicurezza in Viale Europa | tra buche e pali abbattuti

Da settimane, i residenti di Qualiano segnalano problemi sulla Viale Europa. buche profonde e pali abbattuti mettono a rischio la sicurezza di chi passa di lì. nessuno è intervenuto ancora, e la strada diventa sempre più pericolosa. i cittadini chiedono un intervento rapido per mettere in sicurezza la zona.

Viabilità a rischio tra buche profonde e pali mai ripristinati: l'appello dei residenti per un intervento urgente. QUALIANO – Il degrado stradale torna a far discutere i residenti di Qualiano, questa volta con il focus puntato su Viale Europa. La denuncia arriva direttamente dal mondo social: una cittadina preoccupata ha pubblicato sul gruppo Facebook "VIVI QUALIANO" una serie di scatti che documentano lo stato critico della carreggiata e dei marciapiedi. Una "trappola" vicino a scuola e Guardia Medica. Le immagini mostrano veri e propri fossi aperti e asfalto sgretolato in un punto nevralgico della città.

