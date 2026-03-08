A Qualiano, in via Giuseppe Di Vittorio, si segnala ancora una volta l'abbandono di rifiuti da parte di cittadini, tra cui un box per bambini e tre sacconi, come mostrano le foto inviate. La presenza di questi rifiuti rappresenta una situazione che si ripete frequentemente nella zona. La segnalazione arriva da abitanti che evidenziano questa problematica come una costante nel quartiere.

In via Giuseppe Di Vittorio i cittadini denunciano ancora un abbandono di rifiuti: un box per bambini e tre sacconi segnalati tramite foto, sintomo di una criticità ormai quotidiana. A Qualiano l’abbandono dei rifiuti è ormai una routine. Un nuovo episodio di abbandono di rifiuti colpisce ancora Qualiano e, come troppo spesso accade, arriva direttamente dalla voce dei cittadini. Questa volta il teatro del degrado è via Giuseppe Di Vittorio, dove qualcuno ha abbandonato un box per bambini e quelli che sembrano tre voluminosi sacconi, lasciati sistemati accando al raccoglitore degli abiti usati. L’immagine, scattata e diffusa da un residente, racconta più di mille parole. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Nuovo abbandono di rifiuti a Qualiano: spunta un box per bambini in via Di Vittorio

