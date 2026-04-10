Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha suscitato molte discussioni sul suo impatto sulla società e sul modo in cui prendiamo decisioni. Questa tecnologia, che promette di rivoluzionare vari settori, si distingue per la sua capacità di influenzare anche le scelte di carattere giudiziario e responsabilità. Per la prima volta, si parla di un cambiamento così profondo nelle modalità di decidere, lasciando aperti molti interrogativi su ruoli e limiti umani.

Non è la prima volta che una tecnologia promette di cambiare tutto. Ma è forse la prima volta che, nel farlo, mette così radicalmente in discussione il nostro modo di decidere, giudicare e assumere responsabilità. L’Intelligenza artificiale non si limita a trasformare il lavoro o la conoscenza: tocca il cuore della dimensione morale umana. Il dibattito contemporaneo sull’etica dell’IA è spesso dominato da regolamenti, standard e protocolli. Ma, come spiega A TPI Luciano Floridi – tra i più autorevoli filosofi contemporanei, professore in the Practice of Cognitive Science e founding director del Digital Ethics Center presso l’Università di Yale, nonché professore ordinario all’Università di Bologna, già a lungo docente a Oxford – il problema non è tanto che riflettiamo poco, quanto che riflettiamo male. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Qual è la morale dell’Intelligenza artificiale

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L'intelligenza non è un algoritmo: il limite nascosto dell'intelligenza artificialeNegli ultimi anni l'intelligenza artificiale è diventata una delle tecnologie più discusse e, al contempo, più fraintese della nostra epoca.

Paolo Benanti – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON È NEUTRA: l’errore morale che stiamo già pagando

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