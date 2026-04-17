Un nuovo whitepaper pubblicato da IAB Italia analizza come l’intelligenza artificiale sta influenzando il marketing digitale. Il documento presenta dati e approfondimenti sui cambiamenti nelle strategie e nelle operazioni delle aziende del settore. Viene evidenziato come le tecnologie AI vengano integrate nelle campagne pubblicitarie, nelle analisi dei dati e nelle personalizzazioni dei contenuti. La pubblicazione si concentra sugli aspetti tecnici e pratici di questa trasformazione.

Che l’intelligenza artificiale stia cambiando abitudini e processi in vari settori lavorativi, grazie alla maggiore semplicità d’uso offerta dai modelli generativi, è sotto gli occhi di tutti, in questo contesto IAB Italia, costola italiana dell’ Interactive Advertising Bureau, ha presentato un whitepaper incentrato sul suo impatto nel marketing digitale. In questa nuova “era”, come comunica l’associazione, emergeranno – o lo stanno facendo già – nuove figure professionali il cui compito fungerà da ponte tra l’intelligenza artificiale e quella umana come gli AI Prompt Designer, i Creative Technologist, un ibrido fra sviluppatore e artisti,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’impatto dell’intelligenza artificiale nel marketing digitale al centro di un whitepaper di IAB Italia

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