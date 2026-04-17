QC Terme Milano si trasforma per la stagione primaverile, decorata con fiori progettati dall’artista Simone Guidarelli. L’ambiente richiama l’atmosfera dei giardini segreti inglesi, creando un’atmosfera naturale e raffinata. Le installazioni floreali coprono gli spazi interni, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale immersiva. La decorazione temporanea rimarrà in vigore fino a un determinato periodo, arricchendo l’offerta della struttura in questa fase dell’anno.

Una nuova veste fiorita e primaverile avvolge QCTerme Milano che in occasione del Salone del Mobile inaugura QC Spa of Wonders. La trasformazione è stata annunciata durante una colazione all'aperto nei giardini circostanti le vasche termali esterne in di Porta Romana, per dare all’outdoor una nuova identità da vivere. «Tutto è partito dalla passione che la società ha sempre avuto per i giardini e gli spazi verdi, un'attenzione che arriva dalla mamma di Andrea e Saverio, che nel tempo ha fatto capire a tutti noi come curali soprattutto in primavera, quando rinascono ed esplodono», ha raccontato Alessandro Bolis, Direttore Creativo del Gruppo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - QC Terme si veste di primavera e si inonda di fiori a firma Simone Guidarelli

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