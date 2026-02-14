Telese Terme si veste a festa | al via il Carnevale Telesino

Telese Terme ha iniziato i festeggiamenti per il Carnevale Telesino, un evento organizzato dalla Pro Loco Telesia APS in collaborazione con il Comune. La città si prepara a vivere giorni di maschere, sfilate e divertimento, con iniziative pensate per tutte le età. Venerdì scorso, le strade del centro si sono riempite di colori e allegria, mentre i bambini si divertivano con i carri allegorici. La manifestazione coinvolge l’intera comunità e promette di portare un’atmosfera vivace e spensierata.

Tempo di lettura: 2 minuti Entra nel vivo la stagione dei festeggiamenti nella città termale. La Pro Loco Telesia APS, in stretta sinergia con l' Amministrazione Comunale di Telese Terme, inaugura ufficialmente il cartellone di eventi del "Carnevale Telesino", un programma ricco e variegato che promette di coinvolgere l'intera comunità, dai più piccoli ai nonni, passando per le coppie in cerca di romanticismo. Il cartellone di quest'anno si distingue per un approccio inclusivo e diffuso, capace di unire la magia del Carnevale alle celebrazioni di San Valentino, trasformando la città in un palcoscenico di colori e sorrisi.