QC Terme apre a Palazzo Berzieri | nuova stagione per Salsomaggiore

La storica apertura di QC Terme a Palazzo Berzieri segna l’inizio di una nuova stagione per Salsomaggiore Terme. La struttura, recentemente rinnovata, apre le sue porte ai visitatori, portando un’onda di novità e benessere in città. Ora, cittadini e turisti potranno immergersi in un ambiente elegante e rilassante, pronto a offrire servizi di qualità.

Il consigliere regionale Massari: "Un percorso lungo e complesso che ora porta lavoro, benessere e opportunità alla città termale" L’apertura di QC Terme nel suggestivo Palazzo Berzieri segna un momento importante per Salsomaggiore Terme. Non si tratta di un evento fortuito, ma del frutto di anni di impegno da parte di amministratori, operatori e professionisti che hanno creduto in una collaborazione pubblico-privato capace di generare futuro. Secondo il consigliere regionale Andrea Massari, “oggi per Salsomaggiore inizia una nuova stagione fatta di lavoro, opportunità, benessere e qualità della vita, senza dimenticare le radici curative e sportive che rendono unica la città”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

A Salsomaggiore Terme, le Terme Berzieri tornano a splendere dopo anni di lavori.

