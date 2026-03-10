Luca Conti, scrittore, blogger, docente e consulente, è deceduto a 50 anni nella sua Senigallia. Conosciuto come una delle figure più influenti nella diffusione della cultura di Internet, dei social media e del marketing digitale in Italia, Conti ha lasciato un segno importante nel panorama digitale nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

È morto a 50 anni nella sua Senigallia Luca Conti, scrittore, blogger, docente e consulente, una delle figure più influenti nella diffusione della cultura di Internet, dei social media e del marketing digitale in Italia. Luca Conti è stato per molti anni una figura centrale della blogosfera italiana e uno dei primi a comprendere le potenzialità del web come spazio di conoscenza e confronto. La sua eredità rimane legata alla diffusione di una cultura digitale critica e consapevole, capace di analizzare non solo le opportunità tecnologiche, ma anche le implicazioni sociali ed etiche del mondo connesso. Nato nel 1975 a Senigallia di cui è anche... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto a 50 anni Luca Conti, il punto di riferimento della blogosfera italiana

È morto Luca Conti, aveva 50 anniLa scomparsa di Luca Conti segna la fine di una figura importante della prima stagione del web italiano.

Luca Conti è morto, tra i primi blogger in Italia: aveva 50 anni e lottava contro un tumoreLutto nel mondo della comunicazione online: è morto questa mattina - 10 marzo - all'ospedale di Senigallia (Ancona) Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di ... ilmessaggero.it

È morto Luca Conti, che fu tra i primi e più letti blogger in Italia: aveva 50 anniÈ morto a 50 anni Luca Conti, che nei primi anni Duemila fu uno dei blogger più importanti e letti in Italia. Conti è morto a Senigallia, in provincia di Ancona; aveva un tumore, e nei mesi scorsi sul ... ilpost.it

Addio a Luca Conti, uno dei primi blogger e pioniere digitale: chi era Aveva raccontato la malattia sul suo portale web - facebook.com facebook

Senigallia: addio a Luca Conti, uno dei primi blogger italiani x.com