Prof accoltellata a scuola la famiglia del minore | Distaccato dalla realtà forse istigato da sconosciuti incontrati sui social

Una docente è stata accoltellata in una scuola. La famiglia del minore coinvolto ha dichiarato che il ragazzo è distaccato dalla realtà e potrebbe essere stato istigato da persone sconosciute incontrate sui social. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze del fatto e stanno ascoltando testimoni e persone vicine agli interessati. La scuola si è riservata di fornire ulteriori dettagli.

A disposizione delle autorità per fare chiarezza sull’accaduto e una forte preoccupazione per lo stato psichico del figlio: rompono il silenzio attraverso una nota dell’avvocato Carlo Foglieni, pubblicata dall’edizione bergamasca del Corriere della Sera, i genitori del 13enne che mercoledì 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, presentandosi a scuola anche con una pistola scacciacani nello zaino, una maglietta con la scritta “Vendetta” e un cellulare al collo per riprendere e trasmettere in diretta la sua azione violenta. Un fatto che li ha scossi profondamente, uno sgomento alleviato solo parzialmente nelle ultime ore dalla notizia che le condizioni delle docente siano in miglioramento e che la stessa non sia più in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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