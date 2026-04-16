Doppia apertura Maiora | inaugurati il Despar Express all’Aeroporto di Bari e l’Interspar a Barletta

Maiora S.p.A. ha aperto due nuovi punti vendita nelle ultime settimane, uno presso l’aeroporto di Bari e l’altro a Barletta. Il Despar Express all’aeroporto di Bari rappresenta un punto di servizio per i viaggiatori, mentre l’Interspar a Barletta amplia la presenza dell’azienda nel centro-sud. Le aperture rientrano nelle strategie di espansione dell’azienda, che gestisce insegne come Despar, Eurospar e Interspar in sette regioni della penisola.

Maiora S.p.A. Società Benefit, azienda operante nella GDO in 7 regioni del Centro-Sud Italia con le insegne Despar, Eurospar, Interspar e Despar Express, annuncia due nuove aperture di grande rilievo strategico: il nuovo Despar Express presso l’Aeroporto di Bari “Karol Wojty?a” e il nuovo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: All’aeroporto di Orio al Serio il Winter Games Express Incidente in moto a Barletta, morte cerebrale per 16enne ricoverato al Policlinico di BariE' in coma irreversibile giovane di 16 anni coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 a Barletta. Contenuti e approfondimenti Maiora Despar centro-sud consolida la crescita: nel 2023 nuovi investimenti e assunzioniMaiora Despar Centro-Sud ha consolidato il proprio percorso di crescita nel 2022 con un bilancio di esercizio che ha registrato un giro di affari alle casse pari a 987 milioni e una crescita dei ... bari.repubblica.it Maiora Despar Centro-Sud consolida la crescita: nel 2023 nuovi investimenti e assunzioniIl bilancio 2022 del gruppo pugliese sfiora il miliardo di giro d’affari alle casse e cresce nei ricavi del 7,2%, nonostante i notevoli rincari energetici. Previsti investimenti per lo sviluppo del ... lagazzettadelmezzogiorno.it